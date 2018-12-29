Цены на авиакеросин в большинстве аэропортов ПФО не изменились в декабре

29.12.18 09:31

© РИА Новости. Максим Блинов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Цены на авиакеросин в большинстве аэропортов Приволжского федерального округа (ПФО) в декабре не изменились, следует из материалов Росавиации.

Так неизменными остались цены в аэропортах Уфы, Казани, Оренбурга, Саратова, Чебоксар, Пензы, Кирова, Ижевска, Саранска, Ульяновска ("Восточный").

Выросла в декабре стоимость авиакеросина в аэропорту Орска (Оренбургская область) и Ульяновска ("Центральный"). Филиал "Газпромнефть-Аэро" поднял цену в Орске на 1,1% - до 43,154 тыс. рублей за тонну, в Ульяновске ("Центральный") - на 2,2%, до 45,724 тыс. рублей.

Снижение цены на 0,5% произошло у "ЛУКОЙЛ-Аэро Самара", "ЛУКОЙЛ-Аэро Пермь" и "ЛУКОЙЛ-Аэро Нижний Новгород". Стоимость топлива составила в Самаре 48,87 тыс. рублей за тонну, в Перми - 48,76 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде - 48,96 тыс. рублей.

По данным ведомства, в аэропортах Нижнего Новгорода и Перми также работает ТЗК "Аэрофьюэлз Нижний Новгород" и ООО "Аэрофьюэлз-Пермь", у которых цены остались неизменными - 49,795 тыс. рублей и 49,775 тыс. рубелей за тонну.

Наибольшая цена на авиакеросин среди аэропортов ПФО в текущем месяце отмечена в Саратове - 57,68 тыс. рублей ("Саратовские авиалинии"), Оренбурге -55,754 тыс. рублей (ГУП "Аэропорт "Оренбург"), в Уфе - 56,364 тыс. рубелей (ООО "Фирма Аэрофьюэлз Уфа") и 52,1 тыс. рублей (ОАО "Международный аэропорт Уфа") и Чебоксарах -53,344 тыс. рублей (ООО "Международный Аэропорт Чебоксары").