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29.12.18 09:31
13 тыс. жителей Калужской области остались без тепла из-за прорыва газопровода в Подмосковье
В Тарусском района без тепла остались восемь населенных пунктов. В них в 491 доме живут 986 человек, в том числе 105 детей. Также нет отопления в двух школах и одном детском саду, но они не работают из-за каникул.
В Жуковском районе региона без тепла остались 187 домов разной этажности, в которых живут порядка 12 тыс. человек, из них более 1,6 тыс. - дети. Без газа остались две котельные, больница, две школы, два детских сада, два интерната.
Восстановить газоснабжение и, как следствие, теплоснабжение планируется к 20:00.
Как сообщалось ранее, прорыв с возгоранием произошел в ночь на субботу в 02:10 мск на газопроводе-отводе диаметром 500 мм от ГРС "Протвино" в Серпуховском районе Московской области.
В 02:59 для безопасной локализации разрыва газопровода был перекрыт линейный кран на 60-м км магистрального газопровода "Серпухов - Ленинград". В 04:10 газ на отключенном участке газопровода выгорел.
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