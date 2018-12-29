13 тыс. жителей Калужской области остались без тепла из-за прорыва газопровода в Подмосковье

29.12.18 09:31

© РИА Новости. Константин Чалабов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Теплоснабжение отключили в двух районах Калужской области в ночь на субботу из-за прорыва газопровода в Подмосковье, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В Тарусском района без тепла остались восемь населенных пунктов. В них в 491 доме живут 986 человек, в том числе 105 детей. Также нет отопления в двух школах и одном детском саду, но они не работают из-за каникул.

В Жуковском районе региона без тепла остались 187 домов разной этажности, в которых живут порядка 12 тыс. человек, из них более 1,6 тыс. - дети. Без газа остались две котельные, больница, две школы, два детских сада, два интерната.

Восстановить газоснабжение и, как следствие, теплоснабжение планируется к 20:00.

Как сообщалось ранее, прорыв с возгоранием произошел в ночь на субботу в 02:10 мск на газопроводе-отводе диаметром 500 мм от ГРС "Протвино" в Серпуховском районе Московской области.

В 02:59 для безопасной локализации разрыва газопровода был перекрыт линейный кран на 60-м км магистрального газопровода "Серпухов - Ленинград". В 04:10 газ на отключенном участке газопровода выгорел.