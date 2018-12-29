Участок трассы "Таврида" в Крыму открыт для автомобилей

29.12.18 09:45

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Движение транспорта началось в субботу на одном из участков построенной первой очереди федеральной трассы "Таврида" в Крыму.

Это 27,5 км из 190 км. Оставшиеся 162,5 км откроют в последние дни уходящего года, передал корреспондент "Интерфакса".

Машины пустили по дороге из Симферополя в Белогорск. Первым по участку поехал глава Крыма Сергей Аксенов, за ним - журналисты.

Шоссе идет через Белогорск в сторону Крымского моста, который соединяет полуостров с материковой частью России.

Как ожидается, 30 декабря для транспорта откроют отрезок дороги от Белогорска до Феодосийской развязки в Ленинском районе, 31 декабря - участок до Керчи.

Таким образом, к Новому году будут сданы все 190 км первой очереди "Тавриды". Движение запускается по двум полосам дороги, по одной - в каждом направлении.

На первой очереди "Таврида" пока будет действовать ограничение скорости до 60 км/час. После завершения строительства и ввода дороги в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения от Керчи до Севастополя составит 90 км/час.

Как сообщалось, четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года. АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, выбрано единственным исполнителем работ по строительству трассы.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью 6,2 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль.

Кабмин РФ во второй половине декабря распорядился, что восьмой участок трассы также будет строить компания "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, он будет введен в 2021 году.

"Таврида" строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.