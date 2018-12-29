По графику: Роскосмос успешно осуществил четвертый пуск с космодрома Восточный
  
Вышли из положения: Киев вводит новые санкции против Москвы
   
Подтвердил характеристики: комплекс "Авангард" поступит на вооружение в 2019 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
29.12.18 09:57

Башкирские аграрии получили 238 млн рублей компенсации за гибель урожая-2018 - половину от требуемого

© РИА Новости. Владимир Трефилов
29 декабря. Interfax-Russia.ru - Сельхозпроизводители Башкирии получили из федерального бюджета более 238 млн рублей компенсации ущерба, причинённого в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, следует из сообщения пресс-службы регионального Минсельхоза.

"Распоряжениями правительства республики Башкортостан на территориях 19 районов и г.Кумертау, где регистрировались опасные агрометеорологические явления, был введен режим чрезвычайной ситуации. В общей сложности пострадали посевы 223 сельхозпредприятия региона, на площади 105,6 тыс. га. 22 декабря в правительстве России было подписано распоряжение о предоставлении регионам средств на компенсацию ущерба от ЧС. Республике были выделены 238,3 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Ранее со ссылкой на данные и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ильшата Фазрахманова сообщалось, что аграрии районов Башкирии, пострадавших в 2018 году от засухи и суховеев, оценивают ущерб хозяйств в 460 млн рублей.

"В текущем году чрезвычайная ситуация объявлена в 15 районах, еще по трем районам готовится документация. Общая площадь гибели урожая - 86 тыс. га, уборочные работы на которых не проводятся. По предварительным подсчетам стоимость погибшего урожая оценивается в 460 млн рублей", - говорил он.

Кроме того на территории трех районов - Абзелиловском, Илишевском, Янаульском - посевы пострадали от ливневых дождей, града и порывистого ветра.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Башкирии в 2018 году составил 3,1 млн тонн (14 место в РФ) при средней урожайности 19 центнеров с гектара. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 3,059 млн рублей, технических культур - более 1,6 млн тонн, в том числе, сахарной свёклы - более 1,4 млн тонн. Объем производства овощей закрытого грунта -73,8 тыс. тонн.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.12.18 11:05
Встречающим Новый год на Красной площади запретят пить алкоголь и запускать фейерверки
.
  29.12.18 08:51
Эвакуация неправильно припаркованных авто в Москве с Нового года подорожает на 4%
.
  28.12.18 14:59
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор кировскому экс-губернатору Белых
.
  28.12.18 14:47
Москва перешла на вещание цифрового телевидения, но отключать аналоговое не будет
.
  28.12.18 14:34
Собянин открыл ТПУ "Ховрино" и пешеходный мост, о которым просили жители Западного Дегунино
.
  28.12.18 12:06
Коммерческие помещения на Петровке проданы почти за 85 млн рублей
.
  28.12.18 10:25
Движение транспорта начали ограничивать в центре Москвы к встрече Нового года
.
  27.12.18 14:59
Сеть "Красное и Белое" не имеет задолженности перед бюджетом
.
  27.12.18 12:07
Тропические бабочки с Филиппин и Коста-Рики появятся в Московском зоопарке
.
  27.12.18 11:23
Достройка трех проблемных ЖК в "новой" Москве завершится в 2019 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket