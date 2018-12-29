Башкирские аграрии получили 238 млн рублей компенсации за гибель урожая-2018 - половину от требуемого

29.12.18 09:57

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Сельхозпроизводители Башкирии получили из федерального бюджета более 238 млн рублей компенсации ущерба, причинённого в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, следует из сообщения пресс-службы регионального Минсельхоза.

"Распоряжениями правительства республики Башкортостан на территориях 19 районов и г.Кумертау, где регистрировались опасные агрометеорологические явления, был введен режим чрезвычайной ситуации. В общей сложности пострадали посевы 223 сельхозпредприятия региона, на площади 105,6 тыс. га. 22 декабря в правительстве России было подписано распоряжение о предоставлении регионам средств на компенсацию ущерба от ЧС. Республике были выделены 238,3 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Ранее со ссылкой на данные и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ильшата Фазрахманова сообщалось, что аграрии районов Башкирии, пострадавших в 2018 году от засухи и суховеев, оценивают ущерб хозяйств в 460 млн рублей.

"В текущем году чрезвычайная ситуация объявлена в 15 районах, еще по трем районам готовится документация. Общая площадь гибели урожая - 86 тыс. га, уборочные работы на которых не проводятся. По предварительным подсчетам стоимость погибшего урожая оценивается в 460 млн рублей", - говорил он.

Кроме того на территории трех районов - Абзелиловском, Илишевском, Янаульском - посевы пострадали от ливневых дождей, града и порывистого ветра.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Башкирии в 2018 году составил 3,1 млн тонн (14 место в РФ) при средней урожайности 19 центнеров с гектара. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 3,059 млн рублей, технических культур - более 1,6 млн тонн, в том числе, сахарной свёклы - более 1,4 млн тонн. Объем производства овощей закрытого грунта -73,8 тыс. тонн.