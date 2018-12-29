Силуанов: Региональных операторов ТКО освободят от НДС

29.12.18 10:06

© РИА Новости. - Наталья Селиверстова

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС.

О том, что правительство прорабатывает такое решение, на совещании 18 декабря заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Это решение одобрено, вскоре появятся необходимые поправки в Налоговый кодекс, сообщил в пятницу первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Правительство принимает меры по сдерживанию роста тарифов на услуги региональных операторов, которые работают по новым правилам с твердыми коммунальными отходами. В правительстве принято решение освободить региональных операторов от уплаты НДС. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут разработаны в ближайшее время", - сказал А.Силуанов журналистам.

Если органы власти субъектов РФ вместе с региональными операторами посчитают, что освобождение от НДС будет препятствовать инвестиционной деятельности операторов, они получат возможность отказаться от реализации этой меры, добавил первый вице-премьер.

С 1 января 2019 года в России вводится новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, напоминает пресс-служба Минфина. Работать с ТКО начнут региональные операторы, которые должны будут обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнут работать операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора будет утверждаться отдельно.