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Из-за пожара на газопроводе нарушено газо- и теплоснабжение в трех районах на границе Подмосковья и Калужской области

© РИА Новости. Виталий Аньков
29 декабря. Interfax-Russia.ru - Прорыв с возгоранием произошел в ночь на субботу в 02:10 мск на газопроводе-отводе диаметром 500 мм от ГРС "Протвино" в Серпуховском районе Московской области, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

"Пострадавших нет. Угрозы близлежащим населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 02:59 для безопасной локализации разрыва газопровода был перекрыт линейный кран на 60-м км магистрального газопровода "Серпухов - Ленинград". В 04:10 выгорание газа на отключенном участке газопровода завершено. Как сообщает пресс-центр регионального управления МЧС, высота факела составляла около 15 м.

По уточненной информации Минэнерго, прекращено газоснабжение 13 тыс. 410 абонентов (запитаны от ГРС "Протвино", сети газораспределения и газопотребления обслуживаются АО "Газпром газораспределение Калуга" (MOEX: KLOG) (KLOG) и АО "Мособлгаз").

"Подготовлен перевод двух котельных, питающих город Протвино, на резервное питание дизельным топливом. Сформирован необходимый запас дизельного топлива. Все социально значимые объекты будут питаться от электроснабжения. Отключенных от электроснабжения абонентов нет", - пишут спасатели.

Как сообщило управление МЧС по Калужской области, в результате аварии произошло нарушение теплоснабжения. Под отключение попали 8 населенных пунктов, 491 частный дом в Тарусском районе, 187 домов в Жуковском районе с 12 тыс. жителей. Отключения, в частности, коснулись школ и детских садов (они сейчас на каникулах), больницы, двух интернатов (детей распустили по домам). Планируемое время восстановления - 20:00 мск, сказано в сообщении.

Из-за возгорания газопровода действием защит отключились: ВЛ 220 кВ - 2 ("Шипово - Ока", "Алексинская ТЭЦ - Ока"); ВЛ 110 кВ - 2 ("Ока - Калиново", "Ока - Резерв-2") (ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (MSRS)). Без электроснабжения оставались потребители мощностью 1,6 МВт. В 03:00 электроснабжение потребителей восстановлено по резерву.

Это уже девятая авария на объектах магистрального транспорта газа "Газпрома" (MOEX: GAZP) с начала 2018 года.

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