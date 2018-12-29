Последний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живым

29.12.18 11:20

© РИА Новости. Альбина Олисаева

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Поисковикам удалось обнаружить живым последнего из десяти человек, оказавшихся под снежными завалами на территории открытой штольни золотодобывающего предприятия в Николаевском районе Хабаровского края, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник АО "Многовершинное".

"Человек найден, сейчас его откапывают. Он жив", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в субботу рано утром в районе поселка Многовершинный Николаевского района на севере Хабаровского края на участке открытой штольни золотодобывающего предприятия АО "Многовершинное" произошел сход снежных масс. Под завалом оказался один из работников компании. Ему на помощь выдвинулась группа сотрудников предприятия, которые также оказались под второй сошедшей лавиной. В ходе поисково-спасательной операции были найдены живыми восемь человек, но один впоследствии скончался. Тело еще одного было найдено под снегом. Кроме того, еще одного человека, находившегося в бытовом помещении, вызволили из снежного плена.

В Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).