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Туристка из Москвы сорвалась со скалы в Крыму, она спасена

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
29 декабря. Interfax-Russia.ru - Спасатели эвакуировали со скалы в Крыму жительницу Москвы, которая получила травмы и не могла самостоятельно передвигаться.

Пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики (входит в состав крымского правительства) сообщила в субботу, что инцидент произошел накануне около восточного обрыва ущелья Шайтан-Дере (в переводе - Чертов овраг).

Звонок в службу спасения поступил от десятилетней дочери москвички, девочка осталась на скале.

Сотрудники МЧС разделились на две группы: первая группа искала ребенка, вторая - отправилась на помощь к ее матери.

Спасатели проложили веревочную "трассу" (страховочные перила) и поднялись к месту нахождения пострадавшей женщины. Ей была оказана первая помощь.

"Женщину на жестких носилках эвакуировали со сложного скального рельефа в безопасное место. В дальнейшем жительница Москвы 1985 года рождения с травмами различной степени тяжести была транспортирована к автомобилю скорой помощи и передана медицинским работникам", - говорится в пресс-релизе.

Ее дочь также доставили в безопасное место. "Девочка держалась очень храбро, не растерялась, сама вызвала спасателей и рассказала о своем примерном местонахождении", - отмечается в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжались около трех часов.

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