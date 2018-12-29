Туристка из Москвы сорвалась со скалы в Крыму, она спасена

29.12.18 11:34

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Спасатели эвакуировали со скалы в Крыму жительницу Москвы, которая получила травмы и не могла самостоятельно передвигаться.

Пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики (входит в состав крымского правительства) сообщила в субботу, что инцидент произошел накануне около восточного обрыва ущелья Шайтан-Дере (в переводе - Чертов овраг).

Звонок в службу спасения поступил от десятилетней дочери москвички, девочка осталась на скале.

Сотрудники МЧС разделились на две группы: первая группа искала ребенка, вторая - отправилась на помощь к ее матери.

Спасатели проложили веревочную "трассу" (страховочные перила) и поднялись к месту нахождения пострадавшей женщины. Ей была оказана первая помощь.

"Женщину на жестких носилках эвакуировали со сложного скального рельефа в безопасное место. В дальнейшем жительница Москвы 1985 года рождения с травмами различной степени тяжести была транспортирована к автомобилю скорой помощи и передана медицинским работникам", - говорится в пресс-релизе.

Ее дочь также доставили в безопасное место. "Девочка держалась очень храбро, не растерялась, сама вызвала спасателей и рассказала о своем примерном местонахождении", - отмечается в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжались около трех часов.