Автобус врезался в столб в Екатеринбурге, пострадали более десяти человек

29.12.18 11:49

© РИА Новости. Константин Чалабов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Дорожная авария с участием пассажирского автобуса произошла днем в субботу в центре Екатеринбурга, есть пострадавшие, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

"По предварительным данным, в результате наезда на столб автобуса, следовавшего по городскому маршруту N14, пострадали порядка десяти человек, в том числе, по предварительным данным, трое несовершеннолетних", - сказал В.Горелых.

Он отметил, что пострадавшие доставлены в разные больницы города, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщил агентству заведующий оперативным отделом екатеринбургской станции скорой помощи Матвей Демин, в результате ДТП пострадали 11 человек, из них четверо детей до 18 лет.

"У всех травмы легкой и средней степени тяжести. На место аварии выехало семь машин скорой помощи", - отметил он.