Уголовное дело возбуждено после ДТП в Брянской области, в котором пострадали восемь школьников

29.12.18 11:59

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту ДТП со школьным автобусом в Навлинском районе Брянской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

По данным пресс-службы, в результате столкновения "КАМАЗа", микроавтобуса "Опель-Виваро" и автобуса "Пежо" были травмированы восемь школьников, ехавших в автобусе, также тяжелые травмы получили сопровождавшая их учительница и водитель "Опеля" (ранее сообщалось о девяти пострадавших).

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщалось, авария произошла около 9:20 на 392 км федеральной трассы М-3.

По предварительной версии, "КАМАЗ", не соблюдая дистанцию, врезался в заднюю часть "Опеля-Виваро", микроавтобус вынесло на полосу встречного движения, где он по касательной столкнулся с автобусом "Пежо". Всего в "Пежо" в качестве пассажиров находились 19 школьников в возрасте от 8 до 12 лет и двое сопровождающих их взрослых.