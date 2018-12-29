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29.12.18 11:59
Уголовное дело возбуждено после ДТП в Брянской области, в котором пострадали восемь школьников
По данным пресс-службы, в результате столкновения "КАМАЗа", микроавтобуса "Опель-Виваро" и автобуса "Пежо" были травмированы восемь школьников, ехавших в автобусе, также тяжелые травмы получили сопровождавшая их учительница и водитель "Опеля" (ранее сообщалось о девяти пострадавших).
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Как сообщалось, авария произошла около 9:20 на 392 км федеральной трассы М-3.
По предварительной версии, "КАМАЗ", не соблюдая дистанцию, врезался в заднюю часть "Опеля-Виваро", микроавтобус вынесло на полосу встречного движения, где он по касательной столкнулся с автобусом "Пежо". Всего в "Пежо" в качестве пассажиров находились 19 школьников в возрасте от 8 до 12 лет и двое сопровождающих их взрослых.
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