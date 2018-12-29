Почти миллиард рублей из резерва президента направлено Псковской области

29.12.18 12:14

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Почти миллиард рублей выделен из резервного фонда президента РФ на балансировку бюджета Псковской области, сообщил "Интерфаксу" глава региона Михаил Ведерников.

"Президент России Владимир Путин выделил Псковской области из своего резервного фонда 998 миллионов рублей для обеспечения сбалансированности бюджета региона", - сказал М.Ведерников, уточнив, что соответствующие распоряжение глава государства подписал 29 декабря.

По словам губернатора, "деньги будут направлены в первую очередь на решение накопленных проблем госпредприятий "Пассажиравтотранс" и "Водоканал", что позволит в 2019 году обеспечить их стабильное функционирование в интересах всех жителей Псковской области".