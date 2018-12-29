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29.12.18 12:23
Здоровье и мир во всем мире стали самыми частыми просьбами россиян к Деду Морозу
Согласно данным социологического исследования, такое пожелание есть у более трети россиян (37%). Как отмечают социологи, чаще всего такой новогодний подарок желают себе респонденты в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%).
На втором месте среди новогодних пожеланий россиян, по данным ВЦИОМ, мир во все мире, о чем мечтает каждый десятый опрошенный.
Материального благополучия попросили бы у Деда Мороза 9% опрошенных, преимущественно молодежь. В возрастной группе от 18 до 24 лет удельный вес таких респондентов составляет 17%.
"Каждый двадцатый (5%) попросил бы у Деда Мороза квартиру. Чаще остальных это пожелание высказали 25-34 летние и 18-24 летние (10%).
Карьерный рост и повышение зарплаты хотят по 5% участников опроса. Столько же пожелали благополучия всем людям", - сообщили в ВЦИОМ.
По 3% опрошенных хотели бы получить в подарок автомобиль и повышение пенсии, а также "мелкие подарки для личного пользования".
Среди высказанных пожеланий встречались и понижение цен, путешествие вместе с семьей (по 2%).
Столько же нашлось желающих попросить Деда Мороза обзавестись собственным домом, а также закрыть все кредиты и долги.
1% россиян, если бы представилась такая возможность, обратились бы к Деду Морозу за помощью с ремонтом в квартире и подключением к коммуникациям.
"Молодые мечтают о деньгах, достойной и интересной работе, средние поколения - о зарплате и карьере, даче, машине и семейном благополучии, а старшие - о здоровье и мире. И в целом, жизнь бьет тем же ключем, как всегда и было", - комментирует данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.
Инициативный всероссийский опрос был проведён 14 декабря среди 1600 респондентов.
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