Льготную ставку по ипотеке для жителей ДВ могут установить на уровне 5% - Голикова

29.12.18 12:36

© РИА Новости. Владимир Федоренко

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что льготную ставку по ипотеке для жителей Дальнего Востока могут установить на уровне 5%.

"Особым блоком в блоке рождаемости является Дальний Восток, есть поручение президента, в соответствии с которым мы уже сейчас понимаем, что снизим ставку по ипотеке - буквально вот я недавно подписала доклад о том, что ставка по ипотеке для жителей Дальнего Востока будет не 6, а 5%", - сказала Т.Голикова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Т.Голикова анонсировала новые ипотечные льготы для семей в России 14 декабря. Позже, 17 декабря в подмосковных Горках она сообщила журналистам, что новые льготы "находятся в высокой стадии проработки", и упомянула, что они коснутся жителей Дальнего Востока.

Как ожидается, о новых мерах поддержки семей на Дальнем Востоке правительство объявит в начале 2019 года.

Согласительные процедуры планировалось завершить до конца декабря.