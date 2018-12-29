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29.12.18 12:36
Льготную ставку по ипотеке для жителей ДВ могут установить на уровне 5% - Голикова
"Особым блоком в блоке рождаемости является Дальний Восток, есть поручение президента, в соответствии с которым мы уже сейчас понимаем, что снизим ставку по ипотеке - буквально вот я недавно подписала доклад о том, что ставка по ипотеке для жителей Дальнего Востока будет не 6, а 5%", - сказала Т.Голикова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).
Т.Голикова анонсировала новые ипотечные льготы для семей в России 14 декабря. Позже, 17 декабря в подмосковных Горках она сообщила журналистам, что новые льготы "находятся в высокой стадии проработки", и упомянула, что они коснутся жителей Дальнего Востока.
Как ожидается, о новых мерах поддержки семей на Дальнем Востоке правительство объявит в начале 2019 года.
Согласительные процедуры планировалось завершить до конца декабря.
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