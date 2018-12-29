Иркутского губернатора проверяют на причастность к делу о незаконной охоте на медведя

29.12.18 12:48

© РИА Новости. Андрей Старостин

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, в котором подозревается губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в субботу.

Отмечается, что ранее была проведена прокурорская проверка по данному факту. "Материалы прокурорской проверки были направлены в органы дознания, который после их рассмотрения возбудил уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Данное уголовное дело по требованию прокуратуры в настоящее время расследуется СО МО МВД России "Тулунский"", - говорится в сообщении.

Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко, добавили в надзорном ведомстве.

По данным проверки, 5 января 2017 года "в дневное время неустановленные лица с использованием огнестрельного оружия осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли медведя, а также иных диких животных".

"При этом разрешительных документов на проведение охоты у них не имелось. Кроме того, ими нарушен приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ "Об утверждении правил охоты", которым устанавливается период охоты. Указанными действиями злоумышленниками был причинен ущерб на общую сумму более 90 тыс. рублей", - отметили в Генпрокуратуре.