Трассу на юг Крыма хотят сделать федеральной - Аксенов

29.12.18 12:57

© РИА Новости. Александр Полегенько

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Дорога Симферополь- Ялта, по которой жители Крыма и туристы направляются на юг полуострова, станет трассой федерального значения, ее реконструируют, сейчас рассчитываются параметры, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"У нас сегодня всего одна федеральная трасса - "Таврида" (строящаяся дорога "Керчь-Севастополь" - ИФ). Дорога на Ялту будет также федеральной. Предварительно этот вопрос обсужден с министерством транспорта РФ, так что именно федеральные службы будут отвечать за ремонт и поддержание дороги в нормативном состоянии", - сказал С.Аксенов в прямом эфире радио "Крым" в субботу. Слова главы республики приводит его пресс-служба.

Руководитель крымского правительства считает, что на объекте должен быть один генподрядчик. "Важно, что на объекте будет единственный исполнитель работ по капитальному ремонту, реконструкции, обслуживанию дорог. Данный подрядчик сможет обеспечить качество дорог", - отметил С.Аксенов.

Он напомнил также о строительстве и реконструкции автодороги Симферополь- Евпатория- Мирный, трасса является объектом федеральной целевой программы, на нее заложены 32 млрд рублей.