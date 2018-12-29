Банду "черных риэлторов" осудили в Красноярске

29.12.18 13:08

© РИА Новости. Андрей Стенин

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Красноярский краевой суд приговорил пятерых местных жителей, обвиняемых в убийстве и крупном мошенничестве с недвижимостью, к лишению свободы на срок от 6 до 13 лет, сообщает управление Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу.

По информации ведомства, девять членов преступной группы по поддельным документам регистрировали на себя дорогие квартиры других собственников, с которыми предварительно заключали договоры аренды.

"Таким образом, преступники совершили хищение трех квартир и покушались на хищение четвертой. Одну из них злоумышленники также заложили в ломбард, получив за нее деньги", - говорится в сообщении.

Кроме этого, банда незаконно лишила свободы, а затем убила мужчину, который стал свидетелем одного из преступлений.

Участники группы признаны виновными в преступлениях по п. "а", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы двух и более лиц, совершенное группой лиц), п. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "ж", "к" ч. 2 ст.105 (пособничество в совершении убийства), ч. 3, ч.4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества).

Троим из подсудимых назначено наказание в виде 6, 12 и 13 лет лишения свободы, еще двум - в виде 6,5 лет заключения.

Ранее трое других участников банды были приговорены к срокам от 17 до 17 лет 9 месяцев заключения.

Уголовное в отношении руководителя преступной группы в настоящее время рассматривается краевым судом.