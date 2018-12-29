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29.12.18 13:45

Песков прокомментировал призыв Меркель об освобождении украинских моряков

© РИА Новости. Сергей Гунеев
29 декабря. Interfax-Russia.ru - Вопрос о судьбе украинских моряков, находящихся под следствием в РФ после инцидента в Керченском проливе, обсуждался в ходе телефонного разговора накануне президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, подтвердили в субботу в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с сообщениями о том, что А.Меркель призвала российского президента освободить моряков, отметил, что позиция германской стороны была принята к сведению.

"Сейчас моряки находятся под следствием. Все, что с ними происходит, происходит в соответствии с российским законодательством. Действительно, эта тема поднималась госпожой Меркель в ходе вчерашнего телефонного разговора. В.Путин дал свои разъяснения", - сказал Д.Песков.

На вопрос, оказывают ли подобные призывы какое-то влияние на позицию Москвы, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления, но они не могут являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-от отступал от российского законодательства".

До разговора канцлера с В.Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон и А.Меркель выступили с совместным заявлением к России с требованием освободить украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе.

"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного прохода для всех кораблей через Керченский пролив и немедленного, без всяких условий освобождения незаконно задержанных украинских моряков", - говорится в совместном заявлении Э.Макрона и А.Меркель.

"Они, как и все, должны отпраздновать праздники со своими семьями", - отметили А.Меркель и Э.Макрон.

Они добавили, что в Берлине и Париже обеспокоены ситуацией с правами человека в Крыму, нарушением Москвой международных норм и применением силы в Керченском проливе.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в акватории Черного моря в районе Керченского пролива украинские буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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