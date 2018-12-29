Площадь плодопитомников на Ставрополье расширена в 1,6 раза

29.12.18 13:54

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Плодопитомники на площади 64,2 га заложены в текущем году в Ставропольском крае, таким образом, их общая площадь увеличена в 1,6 раза - до 162,4 га, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза.

"В Ставропольском крае производство посадочного материала достигло 3,4 млн штук с общей площади питомников 98,2 га. В текущем году на Ставрополье заложено еще 64,18 га новых питомников, в том числе, в плодообъединении "Сады Ставрополья" - 58,9 га и в СПХ "Восход" - 5,25 га", - говорится в сообщении.

По данным министерства, после выхода хозяйств на производственную мощность "это позволит дополнительно получать 2 млн штук саженцев плодовых культур краевого производства".

Для развития краевого садоводства одним из основных вопросов является обеспеченность качественным безвирусным посадочным материалом местного производства, адаптированным сортовым составом к агроклиматическим условиям края, поясняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в текущем году на развитие производства плодовой продукции Ставрополью выделено более 410 млн рублей (в 1,8 раза больше, чем годом ранее). К середине 2019 года площадь садовых посадок увеличится в регионе на 758 га, а к 2020 году садоводы намерены увеличить площадь посадок садов в 1,5 раза в сравнении с 2015 годом - до 7,2 тыс. га.