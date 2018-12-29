|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.12.18 14:05
Свечи в память о погибших в теракте на вокзале зажгли в Волгограде
Почтить память погибших к вокзалу пришли их родственники и друзья, представители администраций Волгограда и Волгоградской области, а также простые горожане.
После минуты молчания участники траурного митинга возложили цветы к мемориальной плите и зажгли 18 поминальных свечей.
"Я пятый год подряд 29 декабря прихожу на вокзал, чтобы почтить память своего сына - Дмитрия Маковкина, который оказался в числе погибших. Сегодня я с его невестой, которая так и не вышла замуж, уже побывала на кладбище. Там также прошли памятные мероприятия с участием кадетов", - рассказала журналистам Тамара Маковкина.
29 декабря 2013 года взрыв, который осуществил террорист-смертник на входе в здание вокзала в Волгограде, унес жизни 18 человек. Еще более 40 получили ранения. В числе погибших оказался полицейский Д.Маковкин, который попытался остановить смертника.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket