Свечи в память о погибших в теракте на вокзале зажгли в Волгограде

29.12.18 14:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Траурный митинг, приуроченный к пятой годовщине теракта на вокзале, который унес жизни 18 человек, состоялся в субботу в Волгограде, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Почтить память погибших к вокзалу пришли их родственники и друзья, представители администраций Волгограда и Волгоградской области, а также простые горожане.

После минуты молчания участники траурного митинга возложили цветы к мемориальной плите и зажгли 18 поминальных свечей.

"Я пятый год подряд 29 декабря прихожу на вокзал, чтобы почтить память своего сына - Дмитрия Маковкина, который оказался в числе погибших. Сегодня я с его невестой, которая так и не вышла замуж, уже побывала на кладбище. Там также прошли памятные мероприятия с участием кадетов", - рассказала журналистам Тамара Маковкина.

29 декабря 2013 года взрыв, который осуществил террорист-смертник на входе в здание вокзала в Волгограде, унес жизни 18 человек. Еще более 40 получили ранения. В числе погибших оказался полицейский Д.Маковкин, который попытался остановить смертника.