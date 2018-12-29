Пять крупнейших свалок Астраханской области ликвидируют - власти

29.12.18 14:16

© РИА Новости. Андрей Стенин

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Несанкционированные свалки бытовых отходов занимают в Астраханской области 500 га, значительную их часть уничтожат в рамках национального проекта "Экология", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона в субботу.

"Региональные власти разработали план мероприятий по ликвидации свалок. Он включен в состав нацпроекта "Экология". Мы сможем ликвидировать пять самых крупных свалок в регионе - в Ахтубинском, Енотаевском, Наримановском, Красноярском районах и в Астрахани", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, это позволит рекультивировать около 40% территорий свалок в регионе, которые занимают более 500 га. Объём накопленных в Астраханской области отходов составил более 3,5 тыс. кубометров.

Собеседник агентства также сообщил, что врио губернатора региона Сергей Морозов поручил и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области вместе с главой администрации Астрахани разработать меры, которые позволят ускорить вывоз и переработку мусора.

В пресс-службе подчеркнули, что по поручению главы региона после жалоб астраханцев полностью ликвидирована крупная несанкционированная свалка на улице Куликова в Астрахани. Кроме того, С.Морозов потребовал уничтожить большую свалку в районе городского аэропорта, там предстоит вывезти почти 700 кубометров мусора.