Пермский суд оставил под арестом фигурантов дела о пожаре на шахте "Уралкалия"

29.12.18 14:27

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Пермский краевой суд в субботу отказал адвокатам четырех фигурантов уголовного дела о пожаре на руднике "Соликамск-3" "Уралкалия" в их просьбе заменить подзащитным содержание под стражей на домашний арест, передал корреспондент "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

Так, судьи рассмотрели апелляционные жалобы адвокатов горных мастеров Игоря Чукаева и Андрея Купряшкина, начальника объекта шахтостроительного комплекса Андрея Артюхина и начальника участка N5 этого комплекса Максима Канищева.

Защитники просили смягчить меру пресечения на домашний арест, однако во всех случаях судьи отказали в удовлетворении этих просьб.

В ходе судебных заседаний выяснилось, что обвиняемые не находились под землей во время возгорания.

Так, как сообщил суду адвокат И.Чукаева Игорь Болтунов, в день происшествия его подзащитный вышел на поверхность в 6 часов утра, в то время как возгорание произошло около 12 часов дня.

"Причинно-следственная связь между тем, что мой подзащитный использовал сварочный аппарат в ночную смену и возгоранием (произошедшим днем - ИФ) не усматривается", - отметил И.Болтунов.

"Из протокола осмотра (места происшествия - ИФ), где были обнаружены погибшие, следует, что они не обгорели, они задохнулись. Имеется предварительные данные судмедэкспертов, в которых озвучено было, что было отравление угарным газом" - сказал адвокат.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" защитник А.Артюхина, у его подзащитного в этот день был выходной, но он периодически появлялся на работе, проверял работу горных мастеров. "Он ответственно относится к своей работе", - отметил он.

Адвокат М.Канищева Оксана Демина рассказала суду в ходе заседания, что ее подзащитный участвовал в спасательной операции. Однако она не уточнила, находился ли М.Канищев в забое во время аварии.

Обвиняемый А.Купряшкин сообщил суду, что в этот злополучный день он не успел спуститься в шахту, где произошло возгорание.

"Моя работа - организация работы на поверхности, а также в шахте. Я хотел спуститься в день, когда велись работы, но что-то удерживало, какие-то причины. Я не знаю, почему так. Моего участия в трагедии не было. Если бы я спустился, то, может быть, я бы увидел какие-то нарушения. Но я еще не был там (до момента пожара - ИФ)", - заявил суду А.Купряшкин.

По его словам, рабочие спустились в шахту в 7 утра, в то время как сам он появился на работе на час позже.

Как сообщил агентству информированный источник, у погибших не обгорела даже одежда. "Это говорит о том, что пожар был выше, чем находились эти люди. Соответственно пожар был не на том участке, где они (погибшие - ИФ) работали", - сказал собеседник.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание, вызванное, по предварительным данным, строительными работами. Работы на стволе выполняло строительно-монтажное управление N680 ФГУП "УС-30" (Башкирия).

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Еще девять оказались заблокированными в шахте, их тела удалось обнаружить в воскресенье, 23 декабря. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

Полностью очаги возгорания были ликвидированы к вечеру воскресенья.

В рамках расследования дела четырем сотрудникам строительно-монтажного управления N680 ФГУП "УС-30" предъявлено обвинение по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек), они арестованы до 22 февраля.

Среди обвиняемых - горные мастера А.Купряшкин и И.Чукаев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 А.Артюхин и начальник участка N5 этого комплекса М.Канищев.

Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР. Проверкой инцидента занимается Ростехнадзор, Роструд и прокуратура Пермского края.