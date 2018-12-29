Более 40 школьных автобусов пополнили образовательные учреждения КЧР в канун нового года

29.12.18 14:38

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил руководителям администраций городов и районов республики ключи от 43 новых школьных автобусов и 18 специализированных машин скорой медицинской помощи.

"В своем выступлении в ходе торжественной церемонии Рашид Темрезов отметил, что вручение ключей от школьных автобусов и машин скорой помощи стало хорошей традицией перед новогодними праздниками", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы главы КЧР.

Современные специализированные автомобили, поступившие в КЧР, направлены в отдаленные сельские населенные пункты Карачаево-Черкесии.

"Уверен, что нашим детишкам будет удобно добираться к месту занятий. Это значит, что улучшится школьная успеваемость, появится время на занятия в дополнительных секциях и кружках, что очень здорово",- привели в пресс-службе слова Р.Темрезова.

Школьные автобусы оснащены специальными навигационными комплексами на базе ГЛОНАСС, тахографами, автоматической остановочной тормозной и оповестительной системами, ограничителями скорости, кнопкой вызова водителя.

Также в каждом автобусе предусмотрены специальные откидные ступени, посадочные места оборудованы ремнями безопасности, есть специальные отсеки для портфелей.

Вместе с тем автомобили скорой помощи укомплектованы современным медоборудованием, что окажет существенное влияние на качество и оперативность оказания скорой медицинской помощи и станет хорошим подспорьем для станции скорой медицинской помощи в Черкесске и десяти отделений в районах республики.

На церемонии передачи автотранспорта муниципалитетам республики Р.Темрезов напомнил, что за последние три года в республику поступило 90 школьных автобусов и 53 автомобиля скорой помощи.