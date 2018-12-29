Удмуртский Глазов возглавил экс-управляющий Пермским хладокоминатом "Созвездие"

29.12.18 14:49

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты гордумы удмуртского Глазова на сессии в субботу избрали новым главой города управляющего производственной площадкой "Пермский хладокомбинат "Созвездие" Сергея Коновалова, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"По итогам тайного голосования выяснилось: за Сергея Коновалова высказались 22 из 23 участвовавших в работе сессии депутатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его конкурентом был председатель совета депутатов Ярского района Удмуртии Александр Старцев.

Ранее сообщалось, что прежний глава Глазова Олег Бекмеметьев в октябре текущего года возглавил Ижевск.

С.Коновалов родился в 1976 году в Ижевске. До избрания главой Глазова был заместителем вице-президента ОАО "Милком" - управляющим производственной площадкой "Пермский хладокомбинат "Созвездие". ОАО "Милком" входит в агрохолдинг "Комос Групп".

"Комос Групп" управляет предприятиями в сфере птицеводства, свиноводства, переработки мяса, молока, производства комбикормов, замороженной продукции. Под управлением группы работают три птицефабрики, единое предприятие по переработке молока, включающее в себя шесть производственных площадок, три свинокомплекса, два мясокомбината, один хладокомбинат и три комбикормовых завода. Агрохолдинг принадлежит ООО "Хайперфудс Холдинг", которое в равных долях контролируют руководитель "Комос Групп" Андрей Шутов и предприниматель Андрей Осколков.