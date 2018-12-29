Власти Владимирской области отложили "мусорную реформу" до 2020 года

29.12.18 15:01

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29 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин распорядился не применять до 1 января 2020 года положения федерального закона о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами ("мусорная реформа"), сообщает пресс-служба обладминистрации.

Глава региона поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства до 1 марта 2019 года утвердить план мероприятий, устанавливающий этапы и сроки перехода к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами.

Этот план должен быть согласован с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды.

Ранее местные СМИ сообщали, что выбранный единый оператор "Владэкотехпром" и мусороперевозчики не могут договориться о совместной работе, так как "договора, предложенные новым региональным оператором, по обращению с ТКО составлены так, что их невозможно выполнить".