Предельный рост платежей за коммунальные услуги в Ярославской области в 2019г не превысит 4% - власти

29.12.18 15:06

© РИА Новости. Илья Питалев

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Тарифы на коммунальные услуги в 2019 году в Ярославской области повысятся дважды - с 1 января и с 1 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"При этом предельный рост совокупного платежа за коммунальные услуги не превысит 4%", - отмечается в сообщении.

В связи с изменением ставки НДС с 1 января тарифы вырастут на 1,7%.

С 1 июля тарифы на электроэнергию увеличатся на 2% и составят для городского населения 3,69 рубля за киловатт-час, для сельских жителей - 2,58 рубля за киловатт-час. Для садоводческих товариществ сохранится понижающий коэффициент на уровне 0,7 на электрическую энергию. Рост тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение не превысит 4%, рост тарифов на газ составит 1,4%.

Размер платы за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов с 1 января составит 75,2 рубля с человека, для частного сектора - 85,22 рубля, а с 1 июля - 97,84 рубля и 110,89 рубля, соответственно.