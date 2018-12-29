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29.12.18 15:06
Предельный рост платежей за коммунальные услуги в Ярославской области в 2019г не превысит 4% - власти
"При этом предельный рост совокупного платежа за коммунальные услуги не превысит 4%", - отмечается в сообщении.
В связи с изменением ставки НДС с 1 января тарифы вырастут на 1,7%.
С 1 июля тарифы на электроэнергию увеличатся на 2% и составят для городского населения 3,69 рубля за киловатт-час, для сельских жителей - 2,58 рубля за киловатт-час. Для садоводческих товариществ сохранится понижающий коэффициент на уровне 0,7 на электрическую энергию. Рост тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение не превысит 4%, рост тарифов на газ составит 1,4%.
Размер платы за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов с 1 января составит 75,2 рубля с человека, для частного сектора - 85,22 рубля, а с 1 июля - 97,84 рубля и 110,89 рубля, соответственно.
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