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29.12.18 15:10

Остров Канта в Калининграде превратится в пешеходный оазис

© РИА Новости. Евгения Новоженина
29 декабря. Interfax-Russia.ru - В Калининграде представлен проект благоустройства острова Канта, на реализацию которого будет направлено 100 млн рублей, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания совета по культуре при губернаторе Калининградской области.

Расположенный в историческом центре города остров Канта сегодня фактически представляет собой неухоженную парковую зону у стен Кафедрального собора, который является единственным зданием на обширной территории.

Проект благоустройства предполагает создание на острове разветвленной пешеходной зоны, центральная часть которой станет местом проведения ярмарок, фестивалей и других мероприятий городского масштаба. Территория, расположенная под эстакадным мостом, который проходит над островом, будет отдана под различные спортивные площадки. Предполагается, что на обновленной территории будут созданы велосипедные дорожки.

Особое внимание будет уделено набережной, где по южным углам вместо глухого бетонного парапета предлагается сделать спуски к воде. Кроме того, на протяженных участках набережной предполагается устройство деревянных спусков к причалам с местами для отдыха.

Как сообщалось, в 2016 году городской совет Калининграда принял решение о переименовании острова "Центральный" в остров Иммануила Канта.

В довоенное время остров, образованный руслами Старой и Новой Преголи, был полностью и плотно застроен различными постройками, но во время Второй мировой войны уцелел лишь остов Кафедрального собора, который был восстановлен в начале 90-х годов прошлого века.

В настоящее время на острове кроме Кафедрального собора расположен Парк скульптуры. Его коллекция состоит из примерно тридцати экспонатов, а также деревьев и кустарников из стран Европы, Северной и Южной Америки, Японии, Монголии, Афганистана и Балкан.

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