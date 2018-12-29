Схема движения транспорта изменится в связи с закрытием участков "синей" ветки московского метро со 2 по 8 января

29.12.18 15:15

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - В связи с закрытием со 2 по 8 января восточных участков Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена изменится схема движения на ряде улиц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения в субботу.

"В связи с закрытием метро в районах Басманный, Северное Измайлово, Измайлово, Гольяново и Соколиная Гора изменится схема движения транспорта, приоритетный проезд будет отдан наземному общественному транспорту", - сказал собеседник агентства.

Так, с 00:00 2 января до 05:00 9 января будет введено одностороннее движение по проектируемому проезду №6605 (от Вернисажной улицы до проезда к станции метро), на Тагильской улице (от 2-го Иртышского проезда в направлении Амурской улицы) и во 2-м Иртышского проезда (от Монтажной улицы в направлении Тагильской).

В это же время будет запрещен выезд с 5-й Парковой улицы на дублер Щелковского шоссе, а также проезд по дублеру Щелковского шоссе от 3-й Парковой до дома 44 и от метро "Щелковская" до пересечения с улицей Бирюсинка в сторону центра.

Кроме того, с 00:00 2 января до 05:00 6 января будут действовать временные выделенные полосы на Земляном Валу (между домом 35 и Старой Басманной улицей в оба направления), на Старой Басманной (от Земляного Вала до дома 8), на Большой Семеновской улице (от Семеновского Вала до Измайловского Вала). Еще одна выделенная полоса будет действовать с 00:00 2 января до 05:00 9 января на Щелковском шоссе (от остановки "3-я Парковая улица" до улицы Бирюсинка).

В ЦОДД отмечают, что действующая выделенная полоса на участке Щелковского шоссе от Щелковского проезда до метро "Щелковская" будет работать в праздничные дни со 2 по 9 января, и выезд стороннего транспорта на нее запрещен.

"Обращаем внимание водителей такси, что проезд по временным выделенным полосам разрешен только общественному транспорту", - подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что в связи с закрытием участка "синей" ветки метро уже введен запрет на парковку на ряде улиц.