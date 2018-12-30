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Четыре человека погибли при крушении вертолета в Бурятии - СКР

© РИА Новости. Саид Царнаев
30 декабря. Interfax-Russia.ru - В результате крушения вертолета в Бурятии погибли четыре человека, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в воскресенье.

"По предварительным данным, в результате авиационной катастрофы четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", - сказали в пресс-центре.

По данным собеседника агентства, по факту крушения вертолета в Верхней Березовке возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц).

В пресс-центре уточнили, что личность погибших в настоящее время устанавливаются.

Между тем, по данным местных СМИ, на борту находился известный бизнесмен Сергей Рогов, являющийся владельцем крупнейшего местного торгового центра People‘s Park. Известно, что вертолет также принадлежал ему.

"Мы не комментируем информацию по персоналиям", - отметили в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщалось, утром в предместье Улан-Удэ потерпел крушение вертолет AgustaWestland AW119 Koala. По данным главного управления МЧС РФ по региону, вертолет был частным и выполнял частный полет. После падения воздушное судно загорелось, и было потушено пожарными.

На месте происшествия работают следователи. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В свою очередь Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после крушения вертолета, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-службе надзорного ведомства.

"30 декабря, осуществляя полет по маршруту Березовка - Сосновоозерск, вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение. На борту вертолета находились четыре человека, которые погибли", - сказали в пресс-центре.

Бурятской транспортной прокуратурой проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Личности четырех погибших будут установлены только после проведения экспертиз, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте.

"На месте происшествия работают специалисты. Пока невозможно говорить, кто именно был на борту - произошел серьезный пожар, и личности погибших будут установлены только после экспертиз, после опознания. На это необходимо время", - сказали в пресс-центре.

Между тем, по данным местных СМИ, на борту находился бизнесмен Сергей Рогов, являющийся владельцем крупнейшего местного торгового центра People‘s Park. По те же данным, вертолет принадлежал ему.

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