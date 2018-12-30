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30.12.18 10:26
Поставки газа потребителям в Подмосковье и Калужской области полностью восстановлены
Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Москва" сообщает, что 29 декабря в 23:59 были завершены восстановительные работы на участке газопровода "Серпухов - Ленинград" в Серпуховском районе Московской области. Подача газа потребителям полностью восстановлена.
Работы были проведены силами сотрудников и техники ООО "Газпром трансгаз Москва". К ликвидации последствий разрыва были привлечены более 40 человек и 26 единиц техники.
Расследованием причин разрыва газопровода занимается специально созданная комиссия.
Ранее в воскресенье пресс-центр подмосковного главка МЧС сообщил о возобновлении подачи газа потребителям, прерывавшейся в субботу из-за прорыва газопровода Серпухов-Ленинград.
"По состоянию на 01:50 мск система заполнена на 100%; идет подача газа потребителям; котельные выходят на рабочий режим", - говорилось в сообщении.
Прорыв с возгоранием произошел в ночь на субботу в Серпуховском районе Московской области на 12 км газопровода "Серпухов - Ленинград".
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