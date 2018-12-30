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Дело возбуждено по факту автоаварии с шестью погибшими в Ханты-Мансийском автономном округе

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
30 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в результате столкновении автобуса, двух бензовозов и легковушки в Нефтеюганском районе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В сообщении говорится, что 29 декабря на автодороге Нефтеюганск - Ханты-Мансийск водитель грузового автомобиля "МАЗ" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, перевозившим вахтовиков. В результате ДТП погибли шесть человек, не менее 18 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщает официальный штаб правительства Югры в группе Вконтакте, за ночь состояние пострадавших в ДТП не ухудшилось. Два человека сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении в Сургутском травмцентре. Еще девять пациентов в состоянии средней тяжести и четверо в удовлетворительном состоянии госпитализированы в Нефтеюганские больницы. Трое пострадавших лечатся амбулаторно.

Как сообщалось, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП и после проведения первоначальных следственных действий передать материалы для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России.

Глава ХМАО Наталья Комарова распорядилась усилить меры по обеспечению безопасности на дорогах.

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