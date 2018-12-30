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30.12.18 11:01
Более 5 тыс. жителей Магаданской области остались без света из-за энергоаварии (версия 2)
"В 02:22 действием защиты отключилась ВЛ 220 кВ "Оротукан - Омсукчан" ПАО "Магаданэнерго". Обесточены ПС 220 кВ "Омсукчан" и ПС 110 кВ "Дукат". Без электроснабжения остались потребители в Омсукчанском районе и предприятия местной промышленности", -сказано в сообщении.
Мощность отключенных потребителей - 27 МВт. Температура наружного воздуха минус 14?С. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
В свою очередь на сайте ПАО "Магаданэнерго" сообщается, что теплоснабжение поселков Омсукчан и Дукат не нарушено. Котельные, соцучреждения получают электроэнергию от дизельгенераторов. Для оперативного подключения поселков направлена ремонтная бригада.
"Специалисты ищут повреждение на линии "Оротукан-Омсукчан". Оно находится на участке, который расположен в труднодоступной местности. Для осмотра ЛЭП задействуют несколько единиц спецтехники повышенной проходимости. Как только повреждение будет обнаружено, энергетики приступят к ремонтно-восстановительным работам",- отмечает энергокомпания.
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