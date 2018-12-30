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30.12.18 11:05
Власти Хабаровского края выплатят по 1 млн рублей семьям двух погибших при сходе лавины горняков
Губернатор края Сергей Фургал на своей странице в сети Instagramm сообщил, что решение об оказании помощи было принято на оперативном совещании в субботу.
"Глубоко соболезную родным погибших при сходе лавины в Николаевском районе. Об этом трудно говорить, это катастрофическая потеря. Наш долг оказать вам максимальную поддержку в эти тяжелые дни. Вчера вечером на оперативном совещании было принято решение об оказании финансовой помощи. Семьям погибших горняков будут перечислены по 1 млн рублей", -написал губернатор.
Глава региона также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто находится в больнице.
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