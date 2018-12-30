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30.12.18 11:31
Жертв взрыва в троллейбусе вспоминают в Волгограде
На месте теракта, возле дома №122 по улице Качинцев, состоялись траурный митинг и панихида. В мероприятиях приняли участие родственники и близкие погибших, представители власти и простые горожане. Они зажгли поминальные свечи и возложили цветы к мемориалу, установленному на месте трагедии.
"В результате взрыва погибла моя коллега - кондуктор Татьяна Кондратенко, ей было 25 лет", - рассказал журналистам водитель троллейбуса Сергей Боронов.
30 декабря 2013 года в Волгограде террористы взорвали троллейбус. В результате 15 человек погибли, 28 пострадали.
Накануне в городе вспоминали жертв другого теракта, который произошел 29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале Волгограда. В результате взрыва, который осуществил террорист-смертник на входе в здание вокзала, погибли 18 человек, более 40 получили ранения.
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