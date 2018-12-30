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30.12.18 20:24
Власти ХМАО выделят по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП с автобусом
"Из резервного фонда Югры выделят более 8 млн рублей. Семьям погибших - по 1 миллиону. Каждому пострадавшему, получившему тяжелые травмы, - по 300 тыс. рублей. Тем, кто получил травмы средней тяжести, - 200 тыс. рублей, а тем, кто легкие, - по 100 тыс. рублей.
Сообщается также, что на базе Сургутского социально-оздоровительного центра создан пункт комплексной помощи пострадавшим, родным и близким погибших.
Сообщение о ДТП в Нефтеюганском районе поступило в субботу в 16:45 по местному времени. На 820 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в районе Приразломного месторождения столкнулись автобус, два бензовоза и автомобиль "Нива-Шевроле". В результате ДТП шесть человек погибли, 18 пострадали. По факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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