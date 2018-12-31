Приоритетной версией обрушения подъезда в Магнитогорске является взрыв бытового газа

31.12.18 10:08

© РИА Новости. Андрей Стенин

31 декабря. Interfax-Russia.ru - В Магнитогорск командированы сотрудники Следственного комитета для помощи в расследовании обстоятельств взрыва в подъезде дома, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказала С.Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, в настоящее время приоритетной из них является взрыв бытового газа, количество пострадавших уточняется.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело ГСУ СК России и направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата", - сказала С.Петренко.

Она добавила, что следователями регионального управления СК при участии следователей-криминалистов "проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев".

В 6:00 местного времени понедельника в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, погибли два человека.

По данным СМИ, жильцов пострадавшего дома не пускают в квартиры.

"В здании проживает 1300 человек. Их сейчас не пускают в квартиры", - сказала корреспондент канала Россия 24 в ходе прямого включения из Магнитогорска.

По ее словам, специалисты запрещают жильцам возвращаться в дом, пока идет проверка вероятности дальнейшего обрушения.

Известно, что в Магнитогорске введен режим ЧС. Штаб по ликвидации последствий ЧС возглавил губернатор Борис Дубровский.