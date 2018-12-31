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31.12.18 08:53
Жильцам пострадавшего при взрыве в Магнитогорске жилого дома предоставят временное жилье
"Произошла ужасная трагедия. На место стянуты все экстренные службы, развернут оперативный штаб. Всем пострадавшим оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка. Людям будет предоставлено временное жилье", - цитирует пресс-служба слова Бориса Дубровского.
Как сообщалось, в Магнитогорске 6:00 местного времени произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, из-под завалов извлечены 10 человек, в том числе 1 ребенок. Взрыв бытового газа рассматривается как основная версия происшествия.
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