Пострадавших при взрыве в жилом доме Магнитогорске временно разместят в общежитии

31.12.18 10:47

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Временно разместить требуется 300 жильцов пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора области в понедельник.

"Временно требуется разместить 300 человек, готовится общежитие. Будут завезены в необходимом количестве кровати, матрасы и комплекты белья", - говорится в сообщении.

Также в городе объявлен сбор теплых вещей и необходимых бытовых вещей для пострадавших.

В настоящее время меры помощи людям и мероприятия по ликвидации последствий обсуждаются на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием губернатора области Бориса Дубровского.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) окажет гуманитарную и финансовую помощь пострадавшим в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске, сообщил председатель совета директоров предприятия Виктор Рашников.

"На месте ЧП с раннего утра работает спецтехника комбината, наши газоспасатели, добровольцы. ММК выделит необходимую гуманитарную помощь пострадавшим и окажет финансовую поддержку людям, оставшимся без жилья. Комбинат и город направят все необходимые силы и средства на решение проблем, вызванных этой аварией", - отметил он в понедельник в своем обращении, уточнив, что будет лично следить за ходом устранения последствий происшествия.