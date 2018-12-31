Неизвестной остается судьба 79 жильцов рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома

31.12.18 10:50

Фото МЧС по Свердловской области

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Три человека погибли при взрыве бытового газа утром в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области, судьба еще 79 человек остается неизвестной, сообщил журналистам в понедельник заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

"Обрушился седьмой подъезд, всего их 12. Прописано в этом подъезде 110 человек, эвакуировано 19 человек, из завалов извлечено трое живых и три погибших, по остальным непонятна судьба пока 79 человек", - сказал он.

На месте развернут оперативный штаб во главе с губернатором Борисом Дубровским, силы МЧС Магнитогорска и соседних районов разбирают завалы. Из Москвы вылетает борт со специалистами центра "Спас" и центра "Лидер".

Люди выселены из двух соседних с обрушившимся подъездов и размещены в школе.

"Обследуются конструкции дома. В нем проживает всего около 500 человек, нужно принимать решение", - сказал О.Климов.

По его информации, из Москвы самолетом МЧС доставят инженерный комплекс "Струна", который позволит уточнить состояние конструкций дома. "Оценят состояние соседних подъездов и дома в целом. Насколько он пригоден для эксплуатации далее. Нужно принимать решение по дальнейшему проживанию людей. Также сейчас решается, как не разморозить дом", - сказал вице-губернатор.

Он также уточнил, что взрыв произошел, предположительно на втором этаже. "Судя по разрушениям, взрыв произошел на втором этаже над аркой для проезда для машин во двор", - уточнил О.Климов.

По его данным, сейчас городские власти выясняют, сколько реально в подъезде находилось жильцов на момент взрыва. В результате трагедии погибли три человека, все взрослые, уточнил О.Климов.

По данным Минздрава, за помощью обратились 12 пострадавших при ЧП в Магнитогорске.

"По последним данным, 12 человек обратились за медпомощью, из них четверо госпитализировано (в т.ч. один ребенок) все в удовлетворительном состоянии", - сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник.

Восьми пострадавшим помощь была оказана амбулаторно. Погибших на данный момент трое, говорится в сообщении.

Известно также, что психологи и психиатры окажут помощь пострадавшим при ЧП в Магнитогорске.

"По указанию министра в Магнитогорск также прибудет группа психологов и психиатров для оказания помощи пострадавшим и их близким", - говорится в сообщении.

В нём отмечается, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вылетает в Магнитогорск по поручению президента РФ Владимира Путина для координации медицинской помощи пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия.

В свою очередь Минздрав РФ сообщает, что из-под завалов дома в Магнитогорске извлечены четыре человека, в том числе один ребенок.

"По моим данным, сейчас извлечены четверо человек, в том числе один ребенок, их обследуют специалисты скорой помощи", - сказал пресс-секретарь Минздрава Максим Радецкий в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.

Он отметил, что "их состояние оценивается как средней тяжести".