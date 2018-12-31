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Власти предоставят жильцам разрушенного подъезда дома в Магнитогорске жилье

© РИА Новости. Виталий Белоусов
31 декабря. Interfax-Russia.ru - Семьям, потерявшим жилье из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области, предоставят жилье, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора области в понедельник.

"На заседании комиссии по ЧС губернатор Борис Дубровский сообщил, что власти предоставят жилье и обеспечат всем необходимым лившихся жилья из-за ЧП", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в связи с трагедией с эфира радио и телеканалов будет снято подготовленное заранее новогоднее поздравление губернатора для жителей региона.

Власти Магнитогорска просят горожан оказать пострадавшим при обрушении подъезда в жилом доме помощь средствами гигиены и другими важными бытовыми мелочами, сообщает пресс-служба администрации города в понедельник.

"Пострадавшие при взрыве газа в первую очередь нуждаются в средствах гигиены (в том числе женской), памперсах, зарядных устройствах для телефонов, нижнем белье (мужское, женское, детское). Остальные вещи в настоящее время собраны в достаточном количестве, включая теплые вещи", - говорится в сообщении.

Желающих помочь просят приносить вещи в штаб ЧС, организованный в соседней с домом школой N14.

В свою очередь пресс-служба губернатора области отмечает, что местные жители активно откликнулись на трагедию.

"Борис Дубровский (губернатор - ИФ) благодарит всех людей за отклик. На текущий момент ни в вещах. Ни в одежде. Ни в еде нужды нет", - отмечает пресс-служба губернатора.

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