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31.12.18 11:34
Четыре человека погибли в результате взрыва в доме в Магнитогорске, судьба еще 68 человек неизвестна
"По состоянию на 13.00 (по местному времени) в доме было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье - всего 120 человек. Известна судьба 52-х человек. Из них четверо погибли. 16 эвакуированы, в том числе семеро детей. Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей. Еще 28 человек вышли на связь со штабом", - сказали в пресс-службе.
Остается неизвестной судьба еще 68 человек.
Ранее сообщалось о троих взрослых погибших и четверых госпитализированных.
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