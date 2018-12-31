31.12.18 11:51

© РИА Новости. Сергей Гунеев

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Массовые гуляния по случаю встречи Нового года пройдут в центре Москвы с 31 декабря по 2 января, сообщили "Интерфаксу" в департаменте культуры столицы.

"Одной из основных площадок празднования вновь станет Тверская улица, которая на три дня полностью отдается пешеходам. Там будут открыты дополнительные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", - сказал собеседник агентства.

По его словам, праздничные мероприятия на Тверской улице продлятся с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января. Затем праздник продолжится с 11:00 до 23:00 1 января, а 2 января - с 11:00 до 20:00. Остальные центральные площадки "Путешествия в Рождество" 31 декабря будут работать с 11:00 до 03:00, 1 января - с 11:00 до 23:00, 2 января - с 11:00 до 22:00.

При этом Красная площадь в новогоднюю ночь, в отличие от прошлого года, будет открыта.

Всего Новый год в Москве можно будет встретить на более чем 100 площадках: на 78 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", 15 других окружных площадках и в 21 парке. Как и прежде, еще одной крупной городской площадкой встречи Нового года станет ВДНХ.

Праздничный салют в новогоднюю ночь будет запущен из 13 высотных и 17 парковых точек. С боем курантов фейерверки прогремят над Большим Москворецким мостом и на ВДНХ, в остальных местах - в 01:00.