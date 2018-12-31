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31.12.18 12:15
Более 80 московских музеев в новогодние каникулы будут работать бесплатно
Соответствующее решение принято президиумом столичного правительства 18 декабря.
С 2 по 8 января бесплатно будут работать 83 городских музея и выставочных зала, говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы.
Кроме того, в 13 городских кинотеатрах сети "Москино" состоятся 32 бесплатных кинопоказа популярных новогодних и семейных фильмов.
Ранее в пресс-службе департамента культуры Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину сообщили, что год назад городские музеи в новогодние каникулы посетили более 1 млн человек.
"Мы ожидаем роста посещаемости, в том числе за счет значительного увеличения турпотока", - заявила Н.Сергунина.
Всего в Москве по случаю Нового года и Рождества запланировано более 400 мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в парках, библиотеках, культурных центрах и других учреждениях.
По прогнозу мэрии, праздничные площадки готовы принять порядка 10 млн. гостей.
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