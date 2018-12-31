Работы на месте ЧП в Магнитогорске максимально ускорят из-за холода

31.12.18 13:37

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

31 декабря. Interfax-Russia.ru - МЧС России ставит задачу максимально ускорить поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске.

"Первая задача - аварийно-спасательные работы и оказание экстренной психологической и медицинской помощи всем пострадавшим. Необходимо максимально ускорить все работы на месте чрезвычайной ситуации. Температура воздуха нам не дает времени на размышления", - сказал в понедельник замглавы МЧС России Павел Барышев в ходе селекторного совещания, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что столбики термометра в Магнитогорске прошедшей ночью опустились до 29 градусов мороза.

Днем в понедельник в Магнитогорске около 17 градусов мороза. В ближайшие два дня в регионе сохранится очень холодная погода с температурой в ночные часы 22 - 27 градусов мороза, днем - 13-18 градусов.

Мороз и угроза дальнейшего обрушения дома осложняют работу спасателей на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

"Существует угроза обрушения той части подъезда, которая не до конца разрушилась", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что, несмотря на существующую угрозу, поисково-спасательные работы продолжаются.