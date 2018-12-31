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31.12.18 14:27
Более 8 тыс. жителей Самары остались без тепла из-за аварии на теплопроводе
Сообщение об утечке на подающем и обратном трубопроводах теплоснабжения диаметром 500 мм на улицах Братьев Коростелевых и Агибалова поступило в МЧС в 11:55 (10:55 мск).
"В результате аварии без теплоснабжения остались потребители 60 жилых многоквартирных домов (8,4 тыс. человек, из них 1509 детей) и девять социально-значимых объектов (пять поликлиник и четыре учебных заведения). Социально-значимые объекты не работают выходной день", - говорится в сообщении.
Теплоноситель слит, ведутся земляные работы. Восстановить подачу тепла планируется 31 декабря в 22:00 по местному времени.
По данным Приволжского УГМС, сейчас в Самаре 16 градусов ниже нуля, в ночь на 1 января ожидается до 19 градусов мороза.
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