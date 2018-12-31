Более 8 тыс. жителей Самары остались без тепла из-за аварии на теплопроводе

31.12.18 14:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Авария на теплопроводе в Самаре оставила в понедельник без тепла 60 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сообщение об утечке на подающем и обратном трубопроводах теплоснабжения диаметром 500 мм на улицах Братьев Коростелевых и Агибалова поступило в МЧС в 11:55 (10:55 мск).

"В результате аварии без теплоснабжения остались потребители 60 жилых многоквартирных домов (8,4 тыс. человек, из них 1509 детей) и девять социально-значимых объектов (пять поликлиник и четыре учебных заведения). Социально-значимые объекты не работают выходной день", - говорится в сообщении.

Теплоноситель слит, ведутся земляные работы. Восстановить подачу тепла планируется 31 декабря в 22:00 по местному времени.

По данным Приволжского УГМС, сейчас в Самаре 16 градусов ниже нуля, в ночь на 1 января ожидается до 19 градусов мороза.