Мэр Анадыря подал в отставку в связи с переездом в другой регион

31.12.18 14:38

© РИА Новости. Алексей Куденко

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэр Анадыря Илья Давиденко подал в отставку по собственному желанию в связи со сменой постоянного места жительства, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа в понедельник.

"Глава городского округа Анадырь И. Давиденко уведомил губернатора Чукотки Романа Копина о своей досрочной отставке с поста главы окружной столицы в связи с переездом в другой регион на постоянное место жительство", - говорится в сообщении.

На пост мэра Анадыря И. Дивиденко был избран в сентябре 2014 года. Срок его полномочий заканчивается в сентябре 2019 года.

И.Давиденко также сообщил о своем намерении не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в 2019 году выборах, отмечает пресс-служба.