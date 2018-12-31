Газовые сети в магнитогорском доме, где взорвался газ, исправны

31.12.18 14:47

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа, было проведено в марте 2018 года, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Челябинск".

Плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа, было проведено в марте 2018 года, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Челябинск"

Кроме того, в мае прошла опрессовка внутридомового газового оборудования.

"Опрессовка показала соответствие сетей нормативным требованиям", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также уточняет, что договор на обслуживание дома заключен с ООО УК "ТЖХ Магнитогорска".