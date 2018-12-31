Судьба 38 человек остается неизвестной после ЧП в Магнитогорске

31.12.18 15:21

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Судьба 38 человек после взрыва газа в доме в Магнитогорске остается неизвестной, сообщила диктор телеканала "Россия-24" (ВГТРК) со ссылкой на мэра города Сергея Бердникова.

"Судьба 38 человек остается неизвестной. Об этом сообщил мэр Магнитогорска С.Бердинков", - сказала она в ходе прямого эфира в понедельник.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что за медпомощью в Магнитогорске обратилось 16 пострадавших, один - в тяжёлом состоянии.

"Министр провела врачебный консилиум по каждому пострадавшему в Магнитогорске. К настоящему моменту за медицинской помощью в связи со взрывом в Магнитогорске обратились 16 человек", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в понедельник.

Четверо из них, в том числе один ребенок, госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Состояние ребенка - средней тяжести.

Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается. Запасы крови и лекарств достаточные.

В центрах размещения работают врачи и медицинские психологи. В двух пунктах временного размещения развернуты медпункты, обеспечен алгоритм оказания неотложной помощи. В настоящий момент людей в них нет.

На случай поступления тяжело пострадавших сформирован резерв реанимационных, хирургических детских и взрослых коек, сообщает Минздрав.