Вышли из положения: Киев вводит новые санкции против Москвы
  
Выкопали из-под снега: спасатели вызволили 8 человек из-под снежных завалов в Хабаровском крае
   
Подтвердил характеристики: комплекс "Авангард" поступит на вооружение в 2019 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
31.12.18 17:57

Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте трагедии в Магнитогорске

© РИА Новости. Олег Елкин
31 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Как ранее сообщалось, глава государства в понедельник прибыл в Челябинскую область, где утром в одном из жилых домов прогремел взрыв бытового газа.

Из аэропорта Магнитогорска Путин направился в район трагедии. Здесь, рядом с обрушившимся подъездом, спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва.

Президент поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Глава государства по прибытии в Магнитогорск в штабе МЧС на месте трагедии провёл оперативное совещание.

"Создадим правительственную комиссию специальную с министром МЧС", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что к работе в ней будут подключены все необходимые ведомства.

Президент потребовал не экономить на расселении жителей дома пострадавшего от взрыва в Магнитогорске.

"Исходим из того, что это не тот случай, когда нужно что-то экономить", - сказал он на совещании в оперативном штабе на месте происшествия.

Кадры совещания показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Если есть малейшее сомнение, должно быть расселение", - подчеркнул глава государства.

Президент также обратил внимание на работу временного центра для размещения пострадавших. Он выразил благодарность тем людям, которые оказали помощь и разместили у себя пострадавших. "Но все равно он должен быть готов и там должно быть все необходимое", - отметил В.Путин

Губернатор области сообщил, что одна большая семья была размещена в гостинице, которая готова принять до 80 человек.

Другой участник совещания рассказал, что для пострадавших подготовлено 300 мест. "Исходя из расчета, даже если все три подъезда размещать, сегодня мы готовы принять на временное проживание порядка 300 человек", - отметил он.

В совещании также приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также руководители Челябинской области и Уральского федерального округа.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.12.18 16:14
В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США Пол Уилан - ФСБ
.
  31.12.18 12:15
Более 80 московских музеев в новогодние каникулы будут работать бесплатно
.
  31.12.18 11:51
Гуляния по случаю встречи Нового года пройдут в центре Москвы
.
  29.12.18 15:15
Схема движения транспорта изменится в связи с закрытием участков "синей" ветки московского метро со 2 по 8 января
.
  29.12.18 14:55
Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Чурикова
.
  29.12.18 11:05
Встречающим Новый год на Красной площади запретят пить алкоголь и запускать фейерверки
.
  29.12.18 08:51
Эвакуация неправильно припаркованных авто в Москве с Нового года подорожает на 4%
.
  28.12.18 14:59
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор кировскому экс-губернатору Белых
.
  28.12.18 14:47
Москва перешла на вещание цифрового телевидения, но отключать аналоговое не будет
.
  28.12.18 14:34
Собянин открыл ТПУ "Ховрино" и пешеходный мост, о которым просили жители Западного Дегунино


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket