Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте трагедии в Магнитогорске

31.12.18 17:57

© РИА Новости. Олег Елкин

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Как ранее сообщалось, глава государства в понедельник прибыл в Челябинскую область, где утром в одном из жилых домов прогремел взрыв бытового газа.

Из аэропорта Магнитогорска Путин направился в район трагедии. Здесь, рядом с обрушившимся подъездом, спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва.

Президент поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Глава государства по прибытии в Магнитогорск в штабе МЧС на месте трагедии провёл оперативное совещание.

"Создадим правительственную комиссию специальную с министром МЧС", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что к работе в ней будут подключены все необходимые ведомства.

Президент потребовал не экономить на расселении жителей дома пострадавшего от взрыва в Магнитогорске.

"Исходим из того, что это не тот случай, когда нужно что-то экономить", - сказал он на совещании в оперативном штабе на месте происшествия.

Кадры совещания показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Если есть малейшее сомнение, должно быть расселение", - подчеркнул глава государства.

Президент также обратил внимание на работу временного центра для размещения пострадавших. Он выразил благодарность тем людям, которые оказали помощь и разместили у себя пострадавших. "Но все равно он должен быть готов и там должно быть все необходимое", - отметил В.Путин

Губернатор области сообщил, что одна большая семья была размещена в гостинице, которая готова принять до 80 человек.

Другой участник совещания рассказал, что для пострадавших подготовлено 300 мест. "Исходя из расчета, даже если все три подъезда размещать, сегодня мы готовы принять на временное проживание порядка 300 человек", - отметил он.

В совещании также приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также руководители Челябинской области и Уральского федерального округа.