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31.12.18 18:42

После трагедии в Магнитогорске не известна судьба 35 человек, в том числе семи детей

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
31 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что остается неизвестной судьба 35 человек в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

"Мы сейчас для себя выяснили, что в 24 квартирах были 50 человек. У нас есть пофамильный список. Мы сейчас оперируем цифрами (что остается неизвестной судьба) 35 человек", - сказал Б.Дубровский в понедельник на совещании в оперативном штабе, которое провел президент России Владимир Путин.

По словам Б.Дубровского, которые транслировал телеканал "Россия-24", 35 человек - это те люди, "в отношении которых мы пока не понимаем, где они, из них, к сожалению, семь детей".

Губернатор сообщил, что в настоящее время идет процесс сверки всех списков в отношении людей, которые были прописаны или находились в пострадавших квартирах.

"Мы сейчас даем публичную информацию по этому поводу через городские СМИ. В надежде, что люди будут откликаться и говорить, что они занесены в этот список формально, что они на месте", - добавил Б.Дубровский.

В свою очередь глава МЧС Евгений Зиничев не исключает, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.

"Предположительно, под завалами находятся от 36 до 40 человек", - сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным в оперативном штабе на месте происшествия.

По его словам "пока обнаружены четыре человека погибшими, пять человек пострадавших".

Кроме того, МЧС РФ распространило список из восьми жильцов дома Магнитогорска, в котором прогремел взрыв газа.

В списке жильцы дома: Кремлёв Дмитрий и Людмила, Ильмис Сагадатов, Людмила Шарифулина, Александр Игнатьев, Марина Васильевна, Виктор Воронцов и Анастасия Крамаренко.

В чрезвычайном ведомстве призвали этих людей выйти на связь с МЧС.

Самому тяжелому пострадавшему при обрушении подъезда в жилом доме Магнитогорска проведена операция, состояние тяжелое, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска в понедельник.

"Самому тяжелому пострадавшему была проведена операция. Сейчас он находится в реанимационном отделении, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Прогноз врачей вполне благоприятный", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пациентов посетила министр здравоохранения РФ Виктория Скворцова.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, развернуты дополнительные резервы реанимационных, хирургических и травматологических коек. Все обеспечены лекарствами, препаратами крови. Необходимость транспортировать пострадавших в больницы областного центра отсутствует. Психологи, психиатры работают, в том числе с родственниками", - приводит пресс-служба слова министра.

Также в детском реабилитационном отделении находится ребенок 13 лет, состояние средней тяжести. С ребенком работают психологи. Состояние 65-летней бабушки мальчика ближе к относительно удовлетворительному, отмечается в сообщении..

Всего за медицинской помощью обратилось 16 человек, из них 12 получили амбулаторную помощь.

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