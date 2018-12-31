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31.12.18 18:43

МЧС опубликовало списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске с просьбой выйти на связь

© РИА Новости. Алексей Дружинин
31 декабря. Interfax-Russia.ru - МЧС РФ распространило список разыскиваемых жильцов 10-этажного дома в Магнитогорске, в котором прогремел взрыв газа, в результате чего обрушился подъезд.

В этом списке жильцы дома: Ксения Веряскина, Марина и Денис Шубины, Андрей и Ольга Баталовы, Андрей Синебрюхов, Ольга Анисимова.

Также разыскиваются Сергей Кутепов со своей девушкой, которые были в гостях во взорвавшемся доме.

МЧС ищет Галину Овчинникову, Ивана Фокина, Владимира и Нину Анашкевич, Санию Валееву, Нелли и Даниила Тинибаевых, Андрея, Дмитрия и Елену Кремлевых, мужчину по имени Виктор, Ульяну и Татьяну Антиловых.

В чрезвычайном ведомстве призвали этих людей выйти на связь с МЧС.

Кроме того, в списке МЧС обозначены выжившие, погибшие люди, а также жители дома, информации о которых нет.

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